Siamo nel triangolo del lusso della Puglia, quella 5 stelle che coincide con il brindisino. Mare e cultura contadina dell’entroterra, magia dei centri storici dei suoi paesini e tanta buona cucina, calorosa accoglienza. Ecco i segreti di questa terra, dove l’Associazione Cuochi Brindisini è guidata dallo chef Gianfranco Pezzuto.

Con lui ci spostiamo nella patria del vino buono a Cellino San Marco, sua città natale. La sua divisa da chef vanta numerose medaglie.

Nota di conoscenza dello Chef Gianfranco Pezzuto:

Gianfranco nasce a San Pietro Vernotico 40 anni orsono, risiede a Cellino San Marco, marito esemplare e padre di due figli, ricopre carica di Presidente Provinciale dell’Associazione Cuochi di Brindisi della F.I.C.

Riconoscimenti:

• Medaglia d’Oro all’Internazionale di Cucina Marina di Massa e Carrara 2016;

• Medaglia di Bronzo Campionati Cucina Italiana di Rimini 2017;

• Medaglia di Bronzo Campionati Cucina Italiana di Rimini 2019;

• Tante altre benemerenze a livello regionale, nazionale ed internazionale;

• Da qualche anno offre la propria professionalità in consulenze specifiche di settore ad aziende ristorative ed alberghiere.

In numerose circostanze viene chiamato in qualità di responsabile per l’organizzazione di banqueting e catering in strutture operanti nell’ambito di eventi di alta cucina, manifestazioni di gala e varie cerimonie