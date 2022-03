Calcio, il Taranto incassa 5 reti nel recupero di Palermo

TARANTO - E' buio pesto in casa Taranto. La squadra jonica incassa un'altra pesante sconfitta nel recupero di Palermo. Finisce 5-2 la sfida allo stadio Barbera, il match rinviato lo scorso 22 febbraio. Partita chiusa già nel primo tempo, con i padroni di casa in vantaggio per 3-0, grazie alla reti di Luperini e alla doppietta di Brunori Sandri. Nella ripresa, la rete di Di Gennaro riaccende qualche flebile speranza, ma ci pensano ancora Luperini e Soleri ad allungare il passo per i siciliani. Nel finale, il secondo gol degli jonici con Zullo. La squadra di Laterza allunga l'astinenza da vittorie, visto che nel 2022 non ha ancora festeggiato un successo in campionato. Ma quel che più preoccupa è la classifica, con il Taranto risucchiato nella bagarre dei playout. Domenica c'è la sfida interna contro la Juve Stabia allo Iacovone, e bisognerà assolutamente fare punti.

LA NUOVA CLASSIFICA

Bari 72; Catanzaro 62; Avellino 59; Monopoli 58; Palermo 57; Francavilla 55; Foggia 51; Turris 45; Monterosi, Latina 44; Catania, Picerno, Juve Stabia 43; Campobasso 40; Taranto, Messina 36; Paganese, Potenza 32; Andria 29; Vibonese 20