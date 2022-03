Calcio, mercoledì 30 marzo il recupero del Picerno contro il Campobasso

POTENZA - Rinviata per neve lo scorso 5 marzo, la gara Picerno-Campobasso (serie C, girone C) si recupererà mercoledì 30 marzo, alle ore 18. Lo ha reso noto la società lucana, facendo riferimento al comunicato diffuso nel pomeriggio dalla Lega Pro. Il team lucano occupa attualmente la decima posizione con 40 punti conquistati ed una partita da recupera, appunto quella interna contro i molisani.