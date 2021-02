Oggi (ore 21) al Via del Mare è di scena l'Ascoli: Corini spinge sull’acceleratore

LECCE - Un inevitabile avvicendamento in difesa con il possibile esordio del neoacquisto Christian Maggio al posto dell’infortunato Claud Adjapong. A meno che non si decida di insistere su Luca Paganini. Mentre a centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta col più che probabile rientro del greco Tachtsidis. Queste le novità che mister Eugenio Corini dovrebbe apportare alla formazione giallorossa in vista della gara di stasera (inizio alle 21) al Via del Mare contro l’Ascoli.

Ieri mattina, nella consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico dei salentini ha parlato di una “squadra in cerca di equilibrio”. «Già prima dell’infortunio di Adjapong stavamo lavorando su Paganini - ha chiarito Corini. Poi però, dopo sabato, si è resa necessaria la ricerca di un elemento di ruolo, ed è arrivato Maggio a cui si affiancherà proprio Paganini. Maggio ha qualità importanti ed è anche motivato. È stato grande protagonista della promozione del Benevento in Serie A, dove anche quest’anno si stava ritagliando spazi importanti. Sta bene fisicamente, e credo sia disponibile.

Ad ogni modo, valuterò se impiegarlo dal primo minuto».

Più cauto, invece, sull’utilizzo dell’altro colpo di mercato messo a segno da Pantaleo Corvino in extremis: il giovane attaccante turco Yalcin. «Ha qualità ed è muscolarmente reattivo - ha detto il tecnico - Purtroppo è stato fermo per diverso tempo, a gennaio, per via del Covid. Deve recuperare condizione, ma ha attitudine e doti tecniche. Può decisamente darci una mano».

Ma il mister ci va cauto anche sugli avversari di stasera al Via del Mare, nonostante tra i salentini e i marchigiani ci siano ben 14 punti di distacco in classifica. «Affronteremo un avversario tosto che all’andata abbiamo battuto dopo un ottimo secondo tempo - ha ricordato Corini - Loro hanno cambiato tanto, dopo un avvio difficile, e con mister Sottil hanno perso solo a Cittadella. In rosa vantano calciatori di qualità, sono in salute ed hanno grandi energie. Noi però non siamo da meno, ed abbiamo grande voglia di tornare a vincere in casa dopo tanto tempo. Cosa mi aspetto? Una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Loro hanno qualità e giocatori offensivi. Noi proveremo a portare avanti la nostra idea di gioco, come facciamo sempre, del resto».

Oltre ad Adjapong, in casa Lecce sono indisponibili altre tre pedine: Calderoni, Dermaku e Listkwoski. «Hjulmand ha svolto terapie e può essere recuperato per l’Ascoli - ha spiegato sempre Corini - Più difficile, invece, che ci sia Rodriguez a causa di una distorsione alla caviglia, ma ci sono dei margini per una sua disponibilità. Di certo non faremo strategia in vista del Brescia (martedì prossimo, alle 19, sempre in casa, ndr), alla luce delle tante assenze. Chi manca è perché non ha recuperato, non per turnover».

I giallorossi, quindi, dovrebbero schierarsi in campo col consueto 4-3-1-2: Gabriel tra i pali; Maggio (o Paganini), Pisacane, Lucioni e Zuta sulla linea difensiva; Henderson, Tachtsidis e Bjorkengren al centro; e capitan Mancosu alle spalle di Stepinski e Coda.