Il Lecce mette gli occhi su Pablo Rodriguez, la punta del Real Madrid

LECCE - A cinque giorni dall’avvio del campionato, il Lecce cerca di stringere i tempi in chiave calcio mercato. Sembrano veritiere, e non smentite al momento dal club giallorosso, le voci relative all’interessamento riguardo l'attaccante, classe 2001, Pablo Rodriguez del Real Madrid. Il giovane calciatore è stato protagonista della scorsa Uefa Youth League, con tre reti in nove gare, ed ha contribuito con un suo gol alla vittoria in finale del Real contro il Benfica.