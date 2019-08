Lecce: l'affare Babacar si complica, Sassuolo batte altre strade

Il Sassuolo punta sul talento genoano Kouamé e nell’affare potrebbe inserire come contropartita Babacar. Una novità che, se confermata, potrebbe complicare l’operazione del Lecce per portare nel Salento il 26enne attaccante senegalese ex Fiorentina.

Se le voci di mercato troveranno riscontro nelle prossime ore, bisognerà anche vedere cosa sarà della trattativa, imbastita dal club giallorosso sempre col Sassuolo, per i difensori Cristian Dell’Orco, 25enne terzino sinistro, ed Edoardo Goldaniga, 25enne centrale. Il buon esito dell’affare è stato sempre collegato all’arrivo di Babacar.

Stando ai «boatos» di mercato, il Sassuolo starebbe provando a utilizzare l’attaccante come pedina di scambio per arrivare a Cristian Kouamè, 21 anni, promettente punta della Costa d’Avorio in forza al Genoa. La proposta del club emiliano prevederebbe anche un sostanzioso conguaglio in favore della società ligure. Al momento, Enrico Preziosi, presidente rossoblù, non parrebbe interessato a concludere l’operazione in questi termini, in quanto vorrebbe monetizzare la cessione del proprio calciatore con 15 milioni di euro, senza accettare una parziale contropartita tecnica.

Il tentativo del Sassuolo, però, potrebbe frenare la trattativa con il Lecce riguardante lo stesso Babacar e i difensori Dell’Orco e Goldaniga, che è a uno stadio avanzato, visto che erano già stati definiti quasi tutti gli aspetti relativi al triplice trasferimento.

Probabilmente non a caso, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha fin qui cercato di legare l’operazione col Sassuolo all’intero «pacchetto» composto dai tre giocatori, e abbia preferito non portare a termine singole trattative per i calciatori. Stante la volontà della società emiliana di fare partire Dell’Orco e Goldaniga, che non rientrano nel progetto di mister De Zerbi, infatti, il ds giallorosso ha sin qui cercato di esercitare una certa pressione sulla controparte, per ottenere anche l’attaccante senegalese.

Insomma, il solito groviglio di interessi, spesso difficilmente conciliabili, di un mercato che si sta rivelando estremamente complicato per tutti i sodalizi, anche per quelli più quotati. Basti pensare che i responsabili dell’Inter non sono ancora riusciti a mettere a disposizione di Antonio Conte le punte di peso che il tecnico salentino attende da tempo.

Serve, quindi, la massima pazienza. Anche perché molti affari come sempre andranno in porto al capolinea della sessione di mercato.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani e gli altri soci intendono mettere immediatamente a disposizione di Fabio Liverani le pedine ancora mancanti per completare l’organico, ma senza fare follie e ponderando le scelte, che devono essere in sintonia con il progetto tecnico-tattico dell’allenatore.

Arriveranno, su questo non ci sono dubbi, una punta di spessore, un difensore centrale, un terzino destro, un terzino sinistro e, non è da escludere, un centrocampista.

Per quanto concerne la pista che porta a Babacar, Dell’Orco e Goldaniga, Meluso chiederà una risposta definitiva al Sassuolo che, in mancanza della disponibilità del Genoa ad accettare l’attaccante senegalese a parziale contropartita di Kouamè, potrebbe anche dare il via libera alla conclusione dell’operazione.

In caso contrario, Meluso non ha certo il solo Babacar sul taccuino. E qualora la trattativa saltasse davvero, andrebbe alla carica sugli altri obiettivi già individuati.