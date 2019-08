Lecce, pressing sul Sassuolo per Babacar, Dell'Orco e Goldaniga

La trattativa tra il Lecce ed il Sassuolo, per l’attaccante senegalese Khouma El Babacar, 26 anni, per il terzino sinistro Cristian Dell’Orco, 25 anni, e per il difensore centrale Edoardo Goldaniga, 25 anni, è alla stretta finale.

A meno di ribaltoni dell’ultima ora, sempre possibili sino alla firma dei contratti, i tre giocatori passeranno dal club nero-verde a quello giallorosso. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ed il direttore sportivo Mauro Meluso contano di metterli a disposizione di Fabio Liverani entro breve tempo.

Dell’Orco (che nel 2018/2019 ha militato prima nel Sassuolo, collezionando 3 presenze, e poi nell’Empoli, scendendo in campo 12 volte) e Goldaniga (che è reduce dalla stagione vissuta con la casacca del Frosinone, con la quale ha disputato 29 partite e realizzato un gol) approderanno al Lecce in prestito gratuito, con diritto di riscatto in favore della società salentina, fissato rispettivamente a 2 ed a 4 milioni di euro. Salvo sorprese, quindi, il sodalizio giallorosso colmerà due lacune e quello nero-verde sistemerà due atleti che non fanno parte del progetto tecnico-tattico di Roberto De Zerbi.

Ben più costosa sarà l’operazione che porterà nel Salento il senegalese Babacar, sia per l’ingaggio dell’attaccante, che è di circa un milione di euro, che per la somma da versare al Sassuolo. Il Lecce otterrà il calciatore in prestito oneroso, versando immediatamente 2 milioni nelle casse della società emiliana, ed avrà l’obbligo di riscatto, in caso di permanenza in A, alla cifra di 5 milioni. Insomma, un sacrificio non da poco per un club neopromosso. Del resto, Babakar ha richieste dalla Spagna e piace anche dall’Hellas Verona.

Per tre operazioni che sembrano oramai in via di formalizzazione ad una che, di contro, si è complicata. È quella che avrebbe dovuto permettere al terzino destro Lorenzo Venuti di tornare al Lecce, dalla Fiorentina. I due sodalizi avevano raggiunto l’accordo su tutti i dettagli, così come Meluso aveva trovato l’intesa con l’entourage del calciatore. Dopo avere visto all’opera il difensore di Montevarchi nella tournée negli Stati Uniti, però, Vincenzo Montella, allenatore della «Viola», ha posto il veto alla cessione del difensore, almeno in questa fase, onde valutarlo meglio nel proseguo della preparazione.

La scelta del tecnico ha creato disappunto nei dirigenti salentini, ma anche in Venuti. Alla Fiorentina, infatti, è in arrivo il pari ruolo Pol Lirola ed il ragazzo si rende conto che, qualora alla lunga dovesse arrivare la bocciatura di Montella, se il Lecce avrà seguito altre strade per coprire il suo ruolo, rischierebbe di trovarsi tagliato fuori dalla massima serie.

Ieri, intanto, il Lecce ha ripresa a lavorare dopo le 72 ore circa di riposo concesse da Liverani al ritorno dal ritiro il Val Gardena. Fabio Lucioni e compagni si sono allenati sul campo dell’Acaya Golf Resort. Assenti il capitano Marco Mancosu, che sta effettuando la fisioterapia per risolvere i problemi al ginocchio che lo affliggono, ed Andrea Tabanelli, in permesso per la nascita della figlia, l’ucraino Yevhen Shakhov ha seguito un programma differenziato.