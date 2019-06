Giallorossi, contratto rinnovato al centrocampista Tabanelli

Rinnovo contrattuale per il centrocampista del Lecce Andrea Tabanelli. Al calciatore la società giallorossa ha prolungato il contratto sino a giugno 2020, con opzione per l’anno successivo. Tabanelli, giunto in Salento a fine gennaio 2018, con la maglia del Lecce ha collezionato 36 presenze, realizzando 8 reti.