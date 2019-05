Lecce: cercasi portiere esperto di Serie A

In vista dell’avventura in serie A, il Lecce cercherà sul mercato un portiere esperto in quanto, per questo ruolo, Fabio Liverani vorrebbe avere a disposizione due calciatori di grande affidabilità.

Le scelte operate la scorsa estate, dopo il salto dalla C alla B, dimostrano che il tecnico capitolino prediligere un portiere che conosca bene la categoria di appartenenza. Da qui, in estate, la decisione di puntare su Mauro Vigorito, che aveva alle spalle già quattro stagioni tra i cadetti ed una promozione in A attraverso i play off, centrata con il Frosinone, invece che su Filippo Perucchini, che aveva contribuito alla vittoria in Lega Pro.

Se questo sarà il metro che verrà utilizzato anche in vista del campionato di A, c’è da supporre che il direttore sportivo Mauro Meluso avrà il compito di individuare un estremo difensore che vanti già una certa esperienza nella massima serie. Vigorito, classe 1990, ha un contratto con la società giallorossa sino al 2021 e pertanto resterà per giocarsi il posto con il nuovo arrivato, a meno che non preferisca fare scelte differenti.



Marco Bleve, classe 1995, salentino doc, è stato il vice del portiere sardo e lo ha sostituito egregiamente quando è stato assente per infortunio o per squalifica. Nel suo curriculum ci sono 14 presenze tra i cadetti, messe insieme con la Ternana (9) e con il Lecce (5). A 24 anni, avrebbe bisogno di giocare con continuità per avere concrete chance di sbocciare del tutto. Proprio per questo motivo, è assai probabile che venga ceduto. Con il Lecce ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2020.

Joakim Milli ha ricoperto il ruolo di terzo estremo difensore. Classe 2000, è stato prelevato in estate dalla società presieduta da Saverio Sticchi Damiani dal Casarano, compagine con la quale si era messo in bella mostra in Eccellenza. Viene considerato molto interessante ed ha un contratto sino al 2020. Per lui, esistono due strade. Una porta alla conferma nella rosa della prima squadra giallorossa, sempre da terzo, onde lavorare per un’altra annata agonistica con lo staff di Liverani ed in particolare con il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli, per continuare il proprio processo di maturazione in un contesto di altissimo livello. L’alternativa è costituita dalla cessione, ma a patto di trovargli una sistemazione in uno schieramento che voglia dargli spazio. In questa seconda ipotesi, verrebbe sostituito con un altro giovane di belle speranze, che potrebbe anche essere Gianmarco Centonze, classe 2000, che è stato titolare della compagine Primavera guidata da Sebastiano Siviglia.

Per fine prestito tornerà al Lecce Gianmarco Chironi, classe 1997, che ha militato in C con la Virtus Verona, scendendo in campo 14 volte. Con il Lecce vanta una presenza in Lega Pro. Ha un contratto sino al 2020, ma farà le valigie.