Gargano, Vico paese dell’amore

Fiori d’arancio, profumo di sposi. Cuori di arance intrecciate, colori di Vico del Gargano. Perché qui, dal 1681, si festeggia in modo religioso e rispettoso delle tradizioni il protettore del paese: San Valentino, protettore degli innamorati ed anche degli agrumi. Se aggiungete che nel bellissimo centro storico, fra musica tradizionale e processioni religiose delle confraternite, c’è anche il vicolo del bacio … ci sono tutti gli ingredienti per rendere unica la festa degli innamorati. Quest’ultima, come sappiamo, è una modernità ma nella frenetica vita di ogni giorno può diventare una pausa in cui staccarsi dalla quotidianità e dedicarsi alla coppia.

La cornice a questo affresco affascinante è stata messa tre anni fa con la nascita di “Terrarancia”, evento che dal 14 al 16 febbraio mette in rete il patrimonio di tipicità e religiosità di Vico del Gargano e lo propone partendo diciamo dalla pancia. Sì, perché i sapori del paese dell’amore sono una golosità, con un tocco in più dato dal matrimonio con gli artigiani.

La manifestazione - promossa dal Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con Di terra di mare, RedHot e Asernet, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Patroni di Puglia e Città dell’Olio -animerà le piazze e le strade. Piazza Castello, piazza Fuoriporta e corso Umberto ospiteranno il Mercatino di Terrarancia, con prodotti a base di arance, oggetti costruiti da mani sapienti, tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, per valorizzare saperi e sapori che caratterizzano la storia, la cultura e l’economia della cittadina annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia. Siamo nel Parco Nazionale del Gargano e Vico è porta d’accesso alla Foresta Umbra.

Questa è una festa molto sentita dagli abitanti del borgo e secondo la leggenda, infatti, chi mangia le arance di Vico del Gargano o ne beve il succo, può coronare il proprio sogno d’amore.