Ostuni, auto fuoristrada alle prime ore del mattino: tre feriti

OSTUNI - E' intervenuta anche la squadra del Distaccamento di Ostuni dei Vigili del fuoco, in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 6, sulla provinciale Carovigno-San Vito. Un solo veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro, andato fuori strada con 3 persone a bordo, che si stavano recando a lavorare nelle campagne. Tre ambulanze sono intervenute sul posto per curare le persone coinvolte. I Vigili del fuoco si sono preoccupati anche della messa in sicurezza del mezzo, bonificando l'impianto di carburante ed elettrico onde evitare eventuali inneschi di incendio.