Brindisi, spacciatore arrestato nel rione Commenda

BRINDISI - Nascondeva droga a casa. Un 39enne (T.D. le sue iniziali) di Brindisi è stato arrestato dagli agenti della sezione narcotici della Questura, nell’ambito dei mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e dello spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di puntuali servizi di osservazione e pedinamento nel rione Commenda, gli agenti hanno scoperto che l'uomo nascondesse nella propria abitazione, sostanze stupefacenti destinate allo spaccio al minuto. Il personale ha provveduto a perquisire il locale, rinvenendo un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi grammi 15 circa suddivise in 36 dosi oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi, atte allo spaccio, materiale tutto riferibile e nella disponibilità dell’arrestato. Alla luce delle risultanze investigative il 39enne è stato dichiarato in stato d'arresto e trasferito nel carcere di Brindisi, a disposizione del p.m. di turno alla locale Procura.