BRINDISI - Incidente stradale sulla Statale 16, all'altezza di Tuturano. E a finire in ospedale sono state una mamma e la figlioletta di sette anni, rimaste incastrate nell'auto sulla quale viaggiavano.

Erano le 13.15 quando è arrivata la chiamata di soccorso ai vigili del fuoco del comando di Brindisi. Due le auto coinvolte: un'Audi A4 e una Pegeot a bordo della quale c'erano madre e figlia. Sul posto due ambulanze e la polizia locale. Immediata la corsa in ospedale, oltre alla donna e alla bambina è rimasto ferito anche l'occupante dell'altra auto coinvolta. Non si conoscono ancora le loro condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto con la mamma e la figlia si era fermata e stava facendo retromarcia. Per questo è stata tamponata dall’Audi che viaggiava a circa 90 chilometri orari. La Peugeot nell’impatto si è girata su se stessa e poi ha urtato con il guard rail.

Le auto sono state bonificate e messe in sicurezza per evitare possibili incendi dei mezzi. La strada è rimasta chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, fino alla conclusione delle operazioni.