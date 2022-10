Stipendi pagati con rimborsi spese: scoperta evasione nel Brindisino

Per cinque anni, dal 2017 al 2022, una cooperativa sociale con sede legale a Latiano (Brindisi) avrebbe pagato a settanta dipendenti parte dello stipendio sotto forma di indennità di trasferta e rimborsi spese (anche chilometrici), che per loro natura non sono assoggettati né alle imposte dirette né alle ritenute previdenziali e assistenziali. La scoperta è stata fatta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria del Comando provinciale di Brindisi. Al rappresentante legale della cooperativa sociale è stato contestato di non aver corrisposto contributi previdenziali per 330mila euro e 100mila euro di ritenute d’acconto. La cooperativa oggetto delle verifiche dei militari, opera nei settori welfare e sanità e svolge prestazioni socio assistenziali per enti pubblici. In particolare, dagli accertamenti sarebbero emerse irregolarità su 63 mensilità a carico dei settanta dipendenti assunti con mansioni di impiegati, addetti alla segreteria e front office, all’interno gli uffici amministrativi della cooperativa.