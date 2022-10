Si alza il sipario sui «gioielli» del mare: al via il Salone Nautico della Puglia

BRINDISI - Le eccellenze della nautica e della cantieristica italiana e internazionale per cinque giorni protagoniste grazie al Salone Nautico della Puglia.

Si apre domani il sipario, nello splendido scenario del porticciolo turistico, sulla XVIII edizione della kermesse che rappresenta una vetrina esclusiva per brand ed espositori, i quali avranno a disposizione un’area di circa 20mila metri quadrati destinati ad ospitare i numerosi visitatori attesi per l’evento. Rispetto alla precedente edizione, ci sarà un 30% in più rispetto di spazio, un dato che deve far riflettere sulla valenza che l’evento fieristico brindisino sta assumendo anno dopo anno.

A far da cornice, circa 250 imbarcazioni tra yacht, catamarani, motoscafi, gommoni e motori delle marche più rinomate ed esclusive, prima attrattiva del Salone Nautico che...