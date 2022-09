«Senza le primarie Pd di paracadutati»: il sindaco di Fasano Zaccaria accusa, «sconfitta annunciata»

È l’unico sindaco del Partito Democratico in provincia di Brindisi. Francesco Zaccaria, anni 51, è al secondo mandato come primo cittadino di Fasano. È stato rieletto proprio un anno fa, al primo turno, con oltre 12mila voti. Attualmente è vice presidente di Anci Puglia.

Come giudica il risultato del Pd in Puglia?

«Deludente, ma annunciato: è mancato il coinvolgimento dei tesserati, l'ascolto della “base”, come si diceva una volta. Troppa segreteria e poco popolo, con in più i cosiddetti “paracadutati”. Questo ha aggravato la campagna elettorale timida e remissiva fatta a livello nazionale: senza la leadership di un candidato premier e senza una difesa chiara e netta degli interessi dei più deboli dai salari bassi, all’ energia, dall'inflazione, dal caro-bollette. In queste condizioni non era possibile invertire la tendenza qui in Puglia»

