Fasano, da un mese niente radiografie

FASANO - Un guasto alla macchina per i raggi che perdura dal 30 agosto scorso: gli esami diagnostici al momento vengono rinviati sine die. È da quasi un mese che al presidio ospedaliero di via Nazionale dei trulli non vengono eseguite radiografie. Stando a quello che è stato possibile sapere, la macchina con cui vengono eseguite le radiografie ha avuto un guasto - non dovrebbe trattarsi di un problema insormontabile - che non è stato ancora riparato. Questo ha quindi comportato un prolungato stop nell’esecuzione degli esami diagnostici per immagini. A farne le spese sono stati i pazienti che erano in lista di attesa per un esame rx, la cui prenotazione è saltata e aggiornata a non si sa quando. Chi ha potuto ha fatto ricorso a strutture private, chi non è nelle condizioni di fare altrettanto non può fare altro che attendere che il problema venga risolto.

Un guasto - è la riflessione delle tante “vittime” del disservizio - può succedere. Ma dato che si tratta di strumentazioni da cui dipende la salute della gente, chi di competenza deve fare il possibile e anche l’impossibile per ripristinare il macchinario nel più breve tempo possibile.

Stando a quello che è stato possibile sapere, il guasto che ha interessato la macchina per i raggi sita al piano terra dell’«Umberto I» non è grave. Dunque, potrebbe essere risolto a stretto giro di tempo. Invece è dal 30 agosto scorso che, perdurando questa situazione, non si possono eseguire esami diagnostici per immagini al presidio sanitario di via Nazionale dei trulli. Sino a quando perdurerà questo disagio per l’utenza? Al momento, in attesa di comunicazioni ufficiali sui tempi necessari per riparare il guasto, non è possibile fare previsioni sul ripristino dell’agenda degli esami diagnostici per immagini al presidio territoriale di assistenza di Fasano.