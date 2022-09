Ostuni, vento forte sradica ramo di un albero: distrutte 2 auto

OSTUNI - I vigili del fuoco di Ostuni sono intervenuti in via Alcide De Gasperi per un grosso ramo caduto per colpa del vento: sono rimaste danneggiate due auto e una cassetta stradale dell'Enel. La squadra prontamente intervenuta sul posto ha liberato le autovetture e messo la zona in sicurezza. Sul posto personale della Polizia Locale e dell'Enel.