BRINDISI - A San Michele Salentino (Brindisi) saranno solo in due - il sindaco uscente Giovanni Allegrini e Antonio Chirico - a contendersi la poltrona di primo cittadino, in vista delle consultazioni amministrative fissate per il 12 giugno prossimo. Dopo un’incertezza rimasta fino allo scadere del termine utile per la presentazione delle liste, circa la possibilità di un terzo candidato, che però non ha compiuto il passo: Alessandro Tamburrino, consigliere comunale di minoranza uscente, da molti era dato come sicuro candidato alla sfida per la guida del paese, ma così non è stato.

Evidenti le difficoltà interne al centrodestra nel convergere su una figura che avrebbe dovuto contrastare la corsa di Allegrini, sostenuto dalla lista civica di centrosinistra «72018 Allegrini Sindaco», e Chirico (storico esponente locale della sinistra) sostenuto invece dalla lista «San Michele Salentino No Enfiteusi». La lista che sostiene Chirico conta dieci candidati (sei dei quali già scesi in pista anche la volta scorsa); quella che supporta Allegrini consta di dodici candidati consiglieri comunali.

Ma vediamo come sono composte: il sindaco uscente Giovanni Allegrini si ripresenta quindi con il sostegno della lista «72018 Allegrini Sindaco» di cui fanno parte i candidati consiglieri Tiziana Barletta, Anna Isabella Ciciriello, Michele Cordari, Gabriele D’Amico, Rosalia Fumarola, Luigi Madaro, Angela Maria Martucci, Marianna Matarrese, Mario Marzella, Michele Salonna, Vitantonio Scatigna, Cosimo Antonio Vitale.

Il contendente di Allegrini sarà quindi Antonio Chirico (detto Tonino), alla guida della lista «Comitato No Enfiteusi» costituita da Vito Barletta, Vittorio Chirico, Doriana Meleti, Maria Addolorata Ligorio, Saverio Ligorio, Donato Lodedo, Alessandro Pagliara, Maria Addolorata Rubino, Michela Vitale e Marco Vincenzo Vacca.