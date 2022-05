Brindisi, muore 69enne dopo un malore, i familiari decidono di donare gli organi

BRINDISI - Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta della prima donazione nel 2022 avvenuta nella provincia. Una decisione unanime da parte dei familiari (moglie e figli) di un uomo di 69anni deceduto ieri, dopo essere giunto nei giorni scorsi in condizioni critiche all’ospedale, in seguito a un malore. L'osservazione è cominciata in Rianimazione nel primo pomeriggio di ieri; dopo il colloquio con la famiglia è stato allertato il centro regionale trapianti e successivamente è stata attivata la procedura finalizzata al prelievo di organi e al trapianto a pazienti in lista di attesa. Nella notte sono arrivate le équipe di prelievo che hanno lavorato insieme ai colleghi di urologia del Perrino e al team del blocco operatorio dell’ospedale. Le attività si sono concluse questa mattina, con il coordinamento della dottoressa Ada Patrizio, responsabile aziendale prelievo di organi e tessuti, del dottor Massimo Calò, direttore del reparto. «Una perdita - commenta il direttore generale della Asl Brindisi, Flavio Maria Roseto - rappresenta sempre un grande dolore, ma la scomparsa improvvisa di una persona cara è una tragedia. Ringraziamo tutti la moglie e i figli per l’immenso atto di generosità e altruismo che salverà la vita di altre persone».