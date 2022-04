Brindisi, in fiamme auto con impianto a gas: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - I vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti ieri sera in via Montecristo per l'incendio di un'auto con impianto a gas. L'area è stata subito messa in sicurezza e il personale ha fatto la verifica strumentale per scongiurare eventuali perdite di gas e/o sostanze infiammabili. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.