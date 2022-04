Brindisi, condotta del gas tranciata durante lavori: intervenuti i vigili del fuoco

BRINDISI - Una grossa perdita di gas si è verificata oggi a Brindisi al quartiere S.Elia, in via Ligabue. Mentre si realizzavano scavi sulla sede stradale ad opera di una ditta edile, è stata tranciata una condotta del gas. Sul posto personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, squadra NBCR e funzionario di soccorso per la messa in sicurezza e presidio dell'area, informata la Prefettura.