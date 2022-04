Auto in fiamme, paura nella notte nel brindisino

BRINDISI - Una squadra Vigili del fuoco del comando di Brindisi è intervenuta per l'incendio di un'auto intorno a mezzanotte e mezza nel comune di Cellino San marco e recisamente in via Vittorio Emanuele. Dopo aver domato le fiamme, i vigili hanno messo l'area in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini sull'accaduto.