Torre Santa Susanna, scontro tra due auto: una si piega su un lato, tre persone coinvolte

BRINDISI - Scontro tra auto nel centro abitato di Torre Santa Susanna: una Ford Fiesta e una Fiat Panda si sono scontrate violentemente, alla prima sono scoppiati gli airbag, la seconda si è ribaltata. Tre in tutto le persone coinvolte, una è stata portata in ospedale per essere sottoposta agli approfondimenti diagnostici del caso. Sul posto oltre al personale del 118 anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli.