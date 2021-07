Il Podio Volley Fasano promossa in B/2, festa grande per le ragazze

Fasano - L’unica squadra della provincia di Brindisi in un campionato nazionale di volley: dopo 18 anni il ritorno in serie B grazie a un percorso da incorniciare. Nessuna partita persa, solo tre set lasciati per strada, tutti gli incontri vinti a punteggio pieno. Sembra una favola, ma è tutto vero. È la stagione perfetta delle ragazze della società Il podio Volley Fasano neopromosse nella B2 femminile. Capitan Monica Casilino e compagne sono state festeggiate al chiostro dei Minori Osservanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Zaccaria e dell’assessore allo Sport Giuseppe Galeota che hanno portato il supporto di tutta la città anche nell’ultima partita della finale playoff con la vittoria a Massafra contro la Security Fire.

«Dietro la vittoria di un campionato c’è sempre tanta programmazione, la passione dei dirigenti e dei volontari e il sostegno degli sponsor, quindi c’è un grande lavoro di squadra – dice il primo cittadino – e c’è il grande merito del saper essere gruppo. Grazie a sodalizi come questi i nostri giovani possono formarsi in contesti sani e diventare donne e uomini di valore e di valori». Alla società guidata dal presidente Lorenzo Abete sono arrivati anche i complimenti dell’assessore Galeota che ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nel superare le difficoltà legate all’utilizzo delle strutture per consentire alle ragazze allenate da coach Adolfo Rampino di avere un impianto a disposizione: «Nonostante tutto ce l’abbiamo fatta – dice l’assessore – a testimonianza che nelle criticità si possono cogliere opportunità».