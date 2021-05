Brindisi, squilla il tel: «ho accoltellato mia moglie», ma era uno scherzo. Denunciati 2 ragazzi

BRINDISI - "Ho accoltellato mia moglie", ma era uno scherzo telefonico fatto all'ospedale Fazzi di Lecce. La marachella è costata cara per una coppia di ragazzi di 27 e 15 anni, che sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana (BR) per “procurato allarme alle Autorità” e “interruzione di un ufficio o servizio pubblico”.

Per due giorni i carabinieri, anche con l’ausilio di un elicottero, hanno provato a rintracciare un uomo e una donna che a mezzanotte del 7 maggio hanno chiamato il pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, chiedendo disperatamente aiuto: lei diceva di essere stata accoltellata da suo marito che poi le strappava il telefono dalle mani dicendo di volersi uccidere. Quando però i militari li hanno trovati, entrambi a Sondrio, hanno scoperto che si trattava di uno scherzo. Lei, minorenne, e lui, 27 anni, sono stati denunciati per procurato allarme e interruzione di un ufficio o servizio pubblico. Il 27enne, originario della provincia di Bari, è stato arrestato perché già destinatario di un provvedimento restrittivo.

La notte del 7 maggio al telefono il personale del pronto soccorso ha ascoltato le urla della ragazza che raccontava di essere stata accoltellata. E poi, per circa 40 minuti, ha provato a dissuadere il finto marito dal suo intento suicida. Ai due giovani i carabinieri sono arrivati attraverso il cellulare di lei, e hanno scoperto che si trovavano entrambi a Sondrio. La ragazza ha ammesso che si è trattato di uno scherzo con la complicità del suo amico.