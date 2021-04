Fasano, bimba aggredita dal cane di famiglia

Fasano - Una bambina di due anni è stata azzannata dall’alano di famiglia ed è ora ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale di Lecce. L’aggressione è avvenuta nel giardino dell’abitazione della famiglia, in contrada Lamascopone. Il cane, che non aveva mai dato segni di aggressività, si è avventato contro la piccola all'improvviso. La madre, che era con la figlioletta in giardino, non è riuscita a sottrarre la bimba ai morsi dell'alano: uno dei polmoni è stato lacerato. Soccorsa immediatamente dai genitori e trasportata in auto al Punto di primo intervento dell’ospedale Umberto I di Fasano, qui il medico di guardia le ha prestato le prime cure e, subito dopo, ne ha disposto il trasferimento in ambulanza al «Fazzi». Sull'episodio indagano i carabinieri con il coordinamento della Procura di Brindisi. Il cane è stato sequestrato e affidato ad un canile.