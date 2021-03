Brindisi, il sindaco Rossi azzera la giunta: verso nuove nomine

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi (centrosinistra), ha azzerato la giunta comunale per procedere alla nomina di nuovi assessori. «Giunto a metà del mio mandato di sindaco - dice -, ritengo sia opportuna ed utile una riflessione su quanto è stato realizzato delle linee programmatiche condivise dalla maggioranza e su quanto si vuole ancora fare insieme». «Ritengo doveroso - spiega Rossi - sulla base del percorso che ancora ci attende, rafforzare con tutte le forze di maggioranza gli obiettivi programmatici della seconda parte del mandato. Oggi ho avocato a me le deleghe per materia agli assessori. La giunta rimane in carica come organo collegiale per le questioni urgenti». La nuova squadra di governo della città sarà comunicata nei prossimi giorni.