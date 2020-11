Brindisi, si insedia la nuova Prefetta Carolina Bellantoni

BRINDISI - Si è insediata la nuova prefetta di Brindisi, Carolina Bellantoni, 58 anni, che arriva in Puglia dopo aver ricoperto l’incarico a Mantova. "Oggi assumo le funzioni di prefetto della provincia di Brindisi orgogliosa e lieta - scrive in una nota di saluto - di rappresentare il Governo e il Ministero dell’Interno in questa bellissima realtà territoriale, ricca di storia, cultura e tradizioni». "Sono felice - ha aggiunto - di mettermi a disposizione ed al servizio, anche in questa terra, dei cittadini e delle istituzioni statali e locali, consapevole che solo un lavoro di 'retè sia lo strumento per assicurare efficienza ed efficacia dell’azione pubblica e per garantire quelle condizioni di sicurezza e legalità che costituiscono il presupposto per il progresso sociale ed economico di ogni territorio». "Mi accingo - ha concluso - a proseguire nella nuova sede la mia esperienza di prefetto, formulando a tutti un sentito e caloroso saluto, con l’auspicio che, fermi nell’affrontare il delicato momento della pandemia, si possa lavorare in piena sinergia anche per cogliere tutte le opportunità di crescita sociale, civile ed economica che la provincia e l’intero Paese sicuramente meritano».