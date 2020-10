Mesagne, coltivava in una serra oltre cento piante di marijuana: arrestato agricoltore 47enne

LATIANO - I Carabinieri di Latiano, hanno arrestato in flagranza di reato, il 47enne Angelo Lucio Milone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di un mirato servizio per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 484 grammi di marijuana, sei piante del tipo cannabis, semi "cannabis sativa”, un bilancino di precisione funzionante e vario materiale per il confezionamento.

La perquisizione, estesa presso l’appezzamento di terreno, dove il Milone svolge l’attività lavorativa in qualità di agricoltore, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 104 piante del tipo cannabis (marijuana), sia in vaso che essiccate, e ulteriori 3 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari