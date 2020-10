Brindisi, record al femminile in Questura: 8 donne dirigenti

BRINDISI - Una questura in rosa: a breve saranno ben otto le donne dirigenti negli uffici della Polizia di Brindisi, con l’arrivo di Angela Ciriello, primo dirigente della Polizia di Stato, originaria di Napoli, madre di tre figli, che sarà vicaria del questore. In quasi tutti i settori sono alcune sue colleghe nei posti di comando, una sorta di record: capo di gabinetto è Marilena Scioli, alla guida della Digos e della Squadra Mobile ci sono Rosalba Cotardo e Rita Sverdigliozzi. Poi, Pasqualina Ciaccia dirige la Stradale, Stefania Occhioni la Polizia di frontiera per porto e aeroporto, Giuliana Ferrara l’ufficio Immigrazione e

dirigente medico è Alessandra Martini. L'importante presenza femminile nelle posizioni apicali è stata sottolineata più volte con soddisfazione dal questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, che naturalmente non è il solo uomo in posizione apicale. E’ stato spesso fatto notare come la circostanza, pura casualità, porti con sé un messaggio positivo per le condizioni delle donne nei posti di lavoro. L'ultimo arrivo, la prima dirigente Ciriello, 53 anni, giunge a Brindisi dopo una lunga carriera e dopo aver diretto l’ufficio Immigrazione di Napoli, uno dei più complessi e importanti in Italia per entità e utenza.