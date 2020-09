Fasano, rapina allo Zoosafari: ladri scappano con l'incasso

BRINDISI - Due ladri armati di pistola e con il volto coperto hanno rapinato nel primo pomeriggio di oggi un addetto dello Zoosafari di Fasano mentre trasferiva dalle casse agli uffici della direzione una parte degli incassi giornalieri. Intorno

alle 14,30, infatti, il parco faunistico era affollato da migliaia di persone e proprio allora i banditi sono entrati in azione. Stando a quanto ricostruito sommariamente dagli investigatori, i banditi hanno bloccato l'addetto dopo che questi aveva prelevato e raccolto in un trolley il denaro dalle casse poste all'ingresso della struttura e stava per entrare negli uffici della direzione per depositarlo. Impossessatisi della borsa con diverse migliaia di euro, i due sono fuggiti dirigendosi verso il bosco confinante con lo Zoosafari. Nell'area boschiva, infatti, sono stati rinvenuti sia il trolley, sia i passamontagna utilizzati dai due malviventi, che evidentemente avevano studiato a fondo condotta e abitudini degli addetti. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Fasano.