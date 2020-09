Brindisi, rapina farmacia in pieno giorno con coltello da cucina: fuggito col bottino

Irruzione questa mattina in una farmacia di Brindisi, in piazza Raffaello. Un bandito solitario, con un passamontagna addosso, e un coltello da cucina in mano, ha assaltato l'esercizio in pieno giorno, si è fatto consegnare alcune centinaia di euro, ed è fuggito. La polizia indaga per scoprire anche l'eventuale coinvolgimento di un complice. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.