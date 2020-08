Quando la comunicazione diventa una vera e propria arte

Sarebbe capace di disegnare la cartina di Brindisi ad occhi chiusi perché, seppur per pochi anni, della sua città natale ricorda a memoria ogni angolo, gli odori, il palazzo storico dove vivevano i nonni sul Corso ed il vento, quell’energia della natura che continua a movimentare la sua vita. Lui è Stefano Capraro, 49 anni, Founder e Ceo di Ideal Comunicazione, agenzia di comunicazione fondata nel 1997 a Torino, città dove “sono stato trascinato contro la mia volontà quando avevo 11 anni, con la scusa che ci saremmo rimasti per poco tempo ma così non è stato”. Tutta “colpa” del trasferimento di sede di lavoro dei genitori, dipendenti Inps a Brindisi che, nel 1982, con la famiglia lasciano Brindisi per approdare nel capoluogo piemontese.

“Ho lasciato un posto con la bellezza ad ogni angolo”, racconta non senza emozione Stefano, uomo semplice e gentile, sposato con Elisabetta, originaria del Tarantino e padre di Matteo e Marco, che a Brindisi e dintorni custodisce tante sane e vere amicizie (e parenti tra Ostuni e Mesagne) tornandoci per vacanza ma, anche, per lavoro. Un luogo del cuore (lo si nota dai suoi occhi emozionati quando parla) dal quale quel “cordone ombelicale” non sarà mai reciso. Dopo aver prestato servizio come Ufficiale nelle Forze Speciali dell’Esercito Italiano, compiendo un duro percorso personale, nel 1997 fonda a Torino “Ideal”, agenzia di comunicazione indipendente, un modello ibrido nel quale strategia, creatività e produzione formano un unicum, riscuotendo negli anni un successo sempre maggiore che ha condotto all’apertura di nuove sedi, a Milano, New York, Los Angeles e Madrid, ottenendo, poi, riconoscimenti e premi internazionali come il Grand Prix nel 2018. Con lo stesso spirito progressista fonda, agli inizi del 2018, il Gruppo This is Ideal, un hub che alle cinque sedi dell’agenzia Ideal affianca altre quattro realtà: la casa di produzione Sala Giochi, l’agenzia Action & Branding, LiveZone e Brandstories. Un team di oltre 100 persone, molte delle quali pugliesi e del sud Italia, con un portfolio clienti fatto di rapporti consolidati e duraturi. Una struttura con “cuore italiano e pensiero internazionale“, che unisce creatività e pragmatismo, con l’obiettivo di una crescita basata, anche, su nuove acquisizioni. Ed è qui che torna, ancora, in campo la sua Puglia perché, afferma Stefano “voglio connettere e ricollegare quello che ho fatto, in tutti questi anni, qui in Puglia che per me è il posto più bello del mondo”. Sono in corso, infatti, alcune esplorazioni e il 2021 potrebbe portare entusiasmanti novità nella struttura del Gruppo. E ancora, il prossimo progetto vedrà protagonisti gli chef stellati di Ceglie Messapica, Antonella Ricci e Vinod Sokar, che saranno attori in una breve serie web di un noto prodotto gastronomico italiano, rigorosamente D.O.P. che vedrà la luce sulle piattaforme digital e sui Social Media a partire da ottobre. Al momento è tutto top secret ma vedremo presto le loro ricette in tv così come torneranno sul grande schermo le avventure dei coniugi Räikkönen negli spot dedicati ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio My2020, firmati This Is Ideal, girati a Barcellona e nel Principato di Monaco. Da Montecarlo alla Puglia il passo è breve.