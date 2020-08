Brindisi, festa patronale in sordina e senza processione

BRINDISI - Il Covid e la conseguente emergenza sanitaria che impone regole ferree in tema di distanziamento sociale non risparmiano nessuno. Neppure la festività patronale dedicata ai Santi Patroni Teodoro e Lorenzo che quest’anno resterà “orfana” della storica processione (sia a mare, sia a terra), così come delle tradizionali giostre e bancarelle e degli eventi (civili) ad essa correlati.

In pratica, sarà esclusivamente una festa religiosa (ma, come detto, senza le processioni), arricchita da un minimo di luminarie che verranno allestite solo entro un limitato percorso.

Sono le prime indiscrezioni trapelate alla vigilia della conferenza stampa convocata per domani (ore 11 presso la sala Guadalupi del Comune) dal sindaco Riccardo Rossi e dal parroco della Cattedrale, don Mimmo Roma in rappresentanza del Comitato Festa Patronale di Brindisi, allo scopo di illustrare le iniziative che verranno predisposte per il tradizionale appuntamento di inizio settembre.

Non ci sarà, dunque, la processione, ma da quanto si è appreso il momento di devozione ai Santi Patroni avverrà in un modo diverso, attraverso cioè il pellegrinaggio delle statue in tutte le parrocchie cittadine. A turno, ogni chiesa ospiterà per un giorno (o forse più) le statue, consentendo così ai fedeli di tributare omaggio ai due Santi protettori di Brindisi. Il programma religioso si arricchirà poi di altri appuntamenti, mentre quello civile resterà... al palo, a causa della necessità di evitare situazioni in grado di produrre assembramenti di gente. Niente bancarelle, al pari delle giostre, e niente eventi particolari, per buona pace dei brindisini che, in concomitanza di questo lungo week end di festa, sono soliti partecipare in migliaia. Del resto, il Covid incombe e bisogna fare di necessità virtù.