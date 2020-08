Fasano, il 22 agosto arriva Daniele Silvestri con «La cosa giusta» tour

Tutto è pronto per il concerto di Daniele Silvestri, che torna in Puglia il 22 agosto prossimo, a Fasano (Br) in piazza Ciaia, per l'evento clou dell'estate fasanese. Un live attesissimo, tanto che il comune ha preferito optare per i posti a sedere, e non in piedi, pur di permetterne lo svolgimento in piena sicurezza. Il tour 'La cosa giusta' è partito dal Veneto e sta attraversando l'Italia; sul palco, insieme al cantautore, ci saranno sette straordinari musicisti: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

«Ebbene sì – ha annunciato Silvestri - Si suona! Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia...in questa strana estate... si suona! Sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora»

I pochi biglietti ancora disponibili sono acquistabili sul portale www.ticketone.it