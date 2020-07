Quando un «innamorato» della Selva si dichiara ricoprendola di fiori

Ha voluto fare un «regalo» alla Selva di Fasano, la località in cui tempo fa ha acquistato una (bella) residenza e di cui è diventato uno dei sostenitori più convinti. Luciano Carparelli ha acquistato una «marea» di piante in fiore e, a sue spese, le ha messe a dimore lungo viale Toledo, che così è diventato più bello e luminoso. L’imprenditore innamorato della Selva ha fatto anche altro: consapevole che abbellire una località con uno stuolo di piante in fiore può servire a poco se non si programma un intervento di cura quotidiana delle stesse, si è attrezzato per innaffiare ogni giorno le piante che, coccolate dal sole e dalle temperature silvane, stanno crescendo alla grande. Luciano Carparelli è una persona che ha grande carisma (questo glielo riconoscono tutti): sfruttando questa sua dote, in poco tempo è riuscito a coinvolgere nel suo progetto di una Selva fiorita un giardiniere che, a titolo gratuito, ha “adottato” le piante e ogni giorno le annaffia. Lui tiene a sottolineare di non aver fatto nulla di eccezionale e che la donazione floreale fatta alla località regina della collina fasanese è un’iniziativa dell’associazione Pro Selva. Un fatto è certo: i fiori hanno contribuito a dare un volto più “colorato” alla località regina della collina fasanese. L’auspicio della Pro Selva è che altri residenti e villeggianti a Selva eseguano l’«esempio» di Luciano Carparelli e dell’associazione e si facciano promotori di iniziative concrete di rilancio e abbellimento della frazione collinare.