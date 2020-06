Brindisi, 13 persone assembrate intorno al biliardo: sala giochi chiusa per 5 giorni

BRINDISI - Tredici giovani, di cui solo alcuni dotati di mascherina, erano assembrati intorno ad un biliardo in un noto bar/sala giochi nel rione «Casale» di Brindisi. I poliziotti, intervenuti per un controllo, oltre ai 13 avventori, hanno trovato anche un dipendente del locale. Per questo motivo, dopo aver identificato tutti i presenti, questa mattina gli agenti hanno notificato al titolare dell'esercizio pubblico un provvedimento di chiusura dell'attività per i 5 giorni in ottemperanza all’art.4 comma 3 del D.L.nr.19 del 2020.