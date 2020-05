San Pietro Vernotico, nascondevano sul balcone piantine di marijuana e mezzo chilo di «erba»: 2 giovani arrestati

BRINDISI - I Carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne e un 21enne, entrambi del luogo, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso della tarda mattinata, i due giovani, nel corso di una perquisizione domiciliare, nella località balneare Campo di Mare, sono stati trovati in possesso di 512 grammi di marijuana, di cui 500 grammi intrisi di alcool etilico, 5 grammi di cocaina suddivisa in 3 dosi e 3 piante di marijuana dell’altezza media di 10 cm.

Il tutto era occultato sul balcone. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati rimessi in libertà.