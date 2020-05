Ostuni, addio a Pino Specchia: fu senatore per 5 legislature

OSTUNI - Si è spento oggi a Ostuni (Brindisi) l'ex parlamentare del Msi-An Giuseppe «Pino» Specchia, 77 anni. Funzionario regionale, è stato ininterrottamente senatore della Repubblica dal 1987 al 2006, prima nelle liste del Msi (per due legislature) e poi di Alleanza nazionale. Tra i vari incarichi a Palazzo Madama, è stato questore dal 21 aprile 1994 all’8 maggio 1996, componente della commissione Ambiente e della commissione d’inchiesta sui rifiuti e sulle attività illecite connesse (dal 2002 al 2006). In gioventù era stato anche consigliere comunale di Ostuni per la destra (la prima volta fu eletto nel 1972): si è sempre riconosciuto nel solco della politica sociale almirantiana; negli anni Novanta fu uno dei più stretti sodali del leader della destra meridionale Giuseppe Tatarella nella svolta governista post 1994. Lo ricorda Marcello Gemmato, deputato pugliese di Fdi: "Specchia, eletto in maniera plebiscitaria per cinque volte a Palazzo Madama, è stato un autentico protagonista della destra pugliese ed italiana del dopoguerra».

IL CORDOGLIO DI MAURO D'ATTIS - «La notizia della morte di Pino Specchia mi rattrista non poco. Senatore per cinque legislature, è stato un sicuro punto di riferimento della politica di questo territorio e ha fatto della coerenza la sua principale virtù, non avendo mai tradito i suoi ideali». Così il deputato Mauro D’Attis, coordinatore di Forza Italia in Puglia, esprime in una nota il suo cordoglio per la morte del senatore Specchia.

«Persona mite ed allegra - prosegue - Pino per tanti di noi è stato anche un esempio di impegno politico che ci ha aiutati a crescere e ad apprezzare l’importanza di rendersi utili per la propria terra. Da tempo si era ritirato a vita privata, ma non ha mai smesso di seguire le vicende politiche ed amministrative della sua Ostuni e, più in generale, della provincia di Brindisi. Ai suoi familiari - conclude - giungano le mie più sentite condoglianze».