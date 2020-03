Ferì uomo in un bar a Carovigno, catturato dopo 2 mesi a Padova

Un 40enne albanese ieri è stato arrestato per tentato omicidio. L'uomo è stato fermato a Padova dopo un'attività investigativa della polizia di Ostuni (Br). L'uomo risultava irreperibile dal 2 marzo, ed era ricercato per un ferimento in un bar a Carovigno la notte del 21 gennaio. Usando una bottiglia di vetro aveva colpito più volte un malcapitato del posto, che fu poi operato d'urgenza.