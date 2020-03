Brindisi, causa coronavirus rinviato Salone nautico di Puglia

BRINDISI - Slitta il Salone nautico di Puglia che quest’anno era stato programmato a fine marzo: lo Snim si svolgerà invece dal 29 aprile al 3 maggio 2020 al porto turistico «Marina di Brindisi». Lo spostamento di data si è reso necessario per le oggettive difficoltà di numerosi espositori provenienti dalle regioni del centro-nord Italia di assicurare la propria presenza nelle date precedentemente indicate, a causa dell’emergenza coronavirus.

«Ci auguriamo che il Salone Nautico di Puglia - afferma il presidente dello Snim Giuseppe Meo - sancisca il ritorno alla normalità ed un avvio del rilancio economico della nostra regione e, più in generale, del resto del paese».

L’evento - uno dei più importanti del Mezzogiorno in questo settore - è giunto ormai alla 17ma edizione e vanta presenze significative del comparto nautico internazionale. Sono già più di 100 gli espositori che hanno confermato la propria partecipazione, mentre saranno circa 200 le imbarcazioni in esposizione nella location del porto turistico di Brindisi. Durante lo svolgimento del Salone, inoltre, è previsto un ricco programma di eventi su temi di grande interesse riferiti alla cantieristica, alla nautica, agli sport del mare ed alla sostenibilità.