Brindisi, Pd moroso: udienza di sfratto per sede del Pd

Una intimazione di sfratto per morosità è stata notificata al Pd provinciale di Brindisi che, a quanto riportato nell’atto, non avrebbe provveduto al pagamento degli affitti per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, per un totale di 1.299 euro. L’udienza dinanzi al giudice è fissata per il 5 marzo prossimo. A quanto rilevato dalla proprietaria dell’immobile, un appartamento che si trova a Brindisi in via Osanna e che è occupato dal Pd sin dal 2010 sulla base di un contratto di locazione, l’ultimo canone versato sarebbe relativo al mese di agosto e sarebbe stato corrisposto solo il primo novembre 2019.

Il provvedimento è stato notificato al segretario provinciale, Francesco Rogoli: «Risolveremo la questione - ha spiegato - che è legata a un cambio di proprietà dell’immobile e a una serie di questioni tecniche. Domenica prossima ci riuniremo per nominare il nuovo tesoriere, siamo in grado di provvedere ai pagamenti».