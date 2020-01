Brindisi, dopo la (fallita) rapina prendono il bus: catturati due giovani

Sono stati arrestati dalla Polizia due giovani rapinatori che sabato sera hanno assaltato una tabaccheria in via Islanda, nel quartiere Bozzano di Brindisi. La coppia, armata di pistola giocattolo (ma questo verrà accertato dopo il colpo) hanno fatto irruzione nel locale ma qui hanno incontrato la resistenza del titolare che - per nulla spaventato dall'arma - ha respinto i due malviventi dopo una colluttazione.

I giovani si sono allontanati prendendo un bus: ed è stata praticamente la loro condanna perchè, per arrivare a loro, non è servito guradare le immagini del sistema di videosorveglianza, ma è stato sufficiente bloccare il mezzo pubblico all'interno del quale c'erano i due. L'arma è stata recuperata.

I dettagli nel corso di una conferenza stampa convocata in mattinata in Questura a Brindisi.