Mesagne, da casa e dal negozio allacciati abusivamente alla rete elettrica: arrestati marito e moglie

I carabinieri di Mesagne (Br) hanno arrestato un 49enne e una 48enne, marito e moglie del luogo, per furto aggravato e continuato con danno di rilevante entità. Dopo un controllo con il personale dell'Enel i militari hanno riscontrato due allacci abusivi alla rete elettrica, dal contatore della loro abitazione e dell'attività commerciale da loro gestita. Il danno è stato quantificato in 37mila euro. I due dopo gli accertamenti di rito sono stati rimessi in libertà.