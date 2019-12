Brindisi, domani sit-in del movimento No Tap contro i gasdotti

BRINDISI - Un sit-in di protesta del movimento No Tap Brindisi domani mattina alle 9 alla centrale Snam in contrada Matagiola, tra Brindisi e Mesagne, dove arriveranno o partiranno diversi gasdotti.

Alla protesta hanno aderito i Verdi, con una dichiarazione della co-portavoce nazionale di «Europa Verde», Elena Grandi e della esponente tarantina Fulvia Gravame. «Esprimiamo il nostro sostegno - scrivono in una nota congiunta - nei confronti di chi, come il Movimento No Tap e le associazioni ambientaliste del brindisino, si batte contro una delle tante assurdità di questo Paese: mentre in Regione Puglia, in Provincia di Brindisi e nella città stessa viene dichiarato lo stato di emergenza climatica, le stesse istituzioni nominano Brindisi città europea del gas, inaugurando metanodotti alla fac