Ceglie Messapica, esche avvelenate per i randagi: trovata cagnetta morta

CEGLIE MESSAPICA - Scatta l’allarme a Ceglie Messapica per le esche avvelenate che, purtroppo, sono state letali per una cucciola del gruppo dei randagi che, solitamente, sosta nei pressi dell’Istituto riabilitativo “San Raffaele”. La cagnetta, priva di vita, è stata ritrovata in un tratturo adiacente l’ingresso dell’ospedale con bava di colore blu, tipico segnale di avvelenamento con metaldeide, il veleno per lumache. A fare la scoperta una volontaria impegnata a sfamare nella zona quel branco di cani che, da mesi, ormai, sostano lì, entrando quasi giornalmente nella zona privata della struttura ospedaliera. Un branco tenuto sotto controllo dai volontari che, nei mesi scorsi, hanno provveduto, anche, alle sterilizzazioni delle femmine. Secondo il racconto delle volontarie, poi, mancherebbe all’appello un altro cane, simil labrador, color crema e temono che abbia potuto ingerire un boccone avvelenato. “Uno spiacevole episodio - commentano i volontari – purtroppo, non il primo al quale assistiamo. Appena ci siamo accorti di cosa fosse accaduto abbiamo chiamato la Polizia Municipale e la Asl Veterinaria che è venuta sul posto, preso la carcassa e portata in laboratorio per le analisi di rito. Attendiamo solo la conferma ma siamo sicuri che si tratta di veleno per lumache.” Sul caso è stata sporta denuncia contro anonimi alla Procura della Repubblica di Brindisi. “Non capiamo perché tanta cattiveria nei confronti di questi cani – concludono i volontari – considerando che non recano fastidio alcuno e che vengono monitorati, giornalmente, da noi volontari. Chiediamo ai cittadini che si recano in quella zona di non lasciare scarti di cibo che abbiamo ritrovato perché a quello ci pensiamo noi.” I volontari, infine, sono impegnati da settimane ad interloquire con l’Amministrazione comunale per una risoluzione delle problematiche legate al randagismo.