Latiano, la scommessa di Andrea Cati: «Faccio l'editore di libri di poesia»

BRINDISI - C’è una realtà editoriale che ha sede a Latiano, nel brindisino, specializzata in un ambito letterario con una tradizione millenaria: la poesia. È nata tre anni fa e ha già pubblicato grandi nomi come Giacomo Leopardi, Antonia Pozzi e, da fine novembre di quest’anno, Emily Dickinson, oltre a poeti contemporanei italiani e stranieri in collaborazione con centri di ricerca universitari, premi letterari e le principali personalità della poesia e della critica letteraria italiana e internazionale.

La casa editrice si chiama Interno Poesia e il fondatore è Andrea Cati, trentacinquenne latianese che vive tra la sua cittadina d’origine e Milano, capitale per eccellenza dell’editoria nazionale. La peculiarità di questo progetto non sta solo nell’aver scommesso in un genere nobile e di nicchia come la poesia, ma nell'averlo fatto in questo preciso periodo storico: pubblicare libri ai tempi di Internet.