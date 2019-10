Torre Guaceto, nella riserva spunta una rara farfalla notturna

BRINDISI - Nella riserva di Torre Guaceto spunta una rara farfalla notturna: ecco la limantride laella coenosa, esemplare di falena in via d'estinzione. L'animale è stato scoperto grazie a una ricerca condotta presso l’oasi naturalistica.

Si tratta di un insetto che vive esclusivamente nelle aree umide, e Torre Guaceto è una delle poche in italia dove questa farfalla è stata trovata. Si tratta in sostanza di una falena, peraltro considerata a rischio estinzione. La ricerca e’ stata guidata da salvatore bella, entomologo catanese che lavora per il consorzio crea. Torre Guaceto è una delle poche riserve italiane ad aver attivato questo specifico campo di ricerca.