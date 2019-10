Carovigno, aveva cocaina ed ecstasy: arrestato spacciatore 26enne

Gli agenti del Commissariato di Ostuni hanno arrestato a Carovigno un 26enne, S. A., accusato di detenzion e spaccio di sostanze stupefacenti Nel corso dell’operazione antidroga sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina, 10 pasticche di metanfetamina del peso di 5,10 grammi, 82 grammi di hashish, 1 bilancino elettronico di precisione e diversa sostanza da taglio del tipo mannite.

L’indagine è partita da un monitoraggio di alcuni tossicodipendenti del posto e del giovane arrestato sino all’individuazione del nascondiglio della droga all’interno di un rudere nelle campagne dell’agro carovignese. Dopo diverse ore di attesa, gli agenti notavano il 26enne entrare nella cascina in stato di abbandono e prelevare da un frigorifero una busta bianca. Immediatamente bloccato, si accertava che all’interno vi era varia droga nonché strumenti per il peso e sostanza per il taglio e il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.